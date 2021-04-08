На внедрение новой модели зарплат педагогов в 2022-2023 учебном году может потребоваться 406 млн евро

На реализацию новой модели зарплат педагогов в течение всего 2022-2023 учебного года предположительно потребуется дополнительно 406 млн евро, сообщила руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага после заседания рабочей группы Министерства образования и науки (МОН).

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Она подчеркнула, что рассчитанная министерством сумма, вероятно, шокирует общественность, потому что она огромна. Профсоюз намерен проанализировать расчеты МОН, чтобы было ясно, что эта предварительная сумма в себя включает.

На вопрос о том, предусмотрело ли министерство другие модели зарплат учителей, если это предложение не получит поддержки правительства, старший эксперт департамента образования МОН Модра Янсоне ответила, что параллельные расчеты проводились, но их детали пока разглашаться не будут.

Она подчеркнула, что 406 млн евро - по-прежнему очень приблизительная сумма, которая предусматривает, что нагрузка учителей будет разделена в пропорции 60 к 40 (60% - прямые обязанности, 40% - другие обязанности). Текущие расчеты основаны на количестве учеников и ставках учителей по состоянию на 1 сентября 2020 года. Эта сумма может еще не раз поменяться, если последуют новые расчеты количества учеников и нагрузки учителей.

Руководитель группы по разработке модели оплаты труда учителей Лига Буцениеце сообщила, что окончательно договориться по конкретным предложениям и подготовить сообщение для подачи в Кабинет министров планируется не раньше середины мая.

Она также напомнила, что работа над новой моделью оплаты труда учителей продлится еще год, и оценку ей дадут и независимые эксперты.

Планируется, что новая модель оплаты труда учителей будет введена с 1 сентября 2022 года.