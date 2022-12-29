На востоке Латвии и в Земгале утром затруднено движение

В восточной части страны, а также в пригородах Риги и Земгале, из-за обледенения и снега этим утром затруднено движение по автодорогах государственного и регионального значения, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas valsts ceļi.

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В пригородах Риги и Земгале около 6.50 утра обледенение наблюдалось на Рижской окружной дороге, на всей протяженности Елгавского шоссе, а также на Вентспилсском, Лиепайском и Бауском шоссе на участках примерно в радиусе нескольких километров вокруг Риги.

В Видземе и Латгале обледенели все большие дороги, за исключением участка Таллинского шоссе от поворота на Тую до Айнажи, участка Даугавпилсского шоссе от Риги до Плявиняс, автодороги Тинужи-Кокнесе. Относительно удовлетворительные условия передвижения на больших дорогах в окрестностях Даугавпилса.

Скользкие участки дороги посыпают специальной смесью, а заснеженные — очищают от снега. В четверг утром на дорогах работают 115 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs, что больше, чем вчера утром.

Latvijas valsts ceļi напоминает водителям, что они должны проявлять особую внимательность за рулем, выбирать подходящую для состояния дороги скорость и соблюдать безопасную дистанцию.