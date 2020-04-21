На время ЧС Латвия упразднит сдачу показаний счетчиков воды в бумажном формате

Во вторник, 21 апреля, правительство Латвии приняло решение изменить на время чрезвычайной ситуации порядок сдачи показаний по счетчикам потребления воды. Согласно решению Кабмина, в стране временно отменяется подача их в письменном виде — принимать будут только в электронном виде или по телефону.

Если владелец квартиры по каки-либо причинам не может сдать показания счетчиков, уровень потребления воды определят, выведя средний показатель потребления этой квартиры за последние три месяца.

"Сдача показаний счетчиков в бумажном формате обычно произведится представителями главной группы риска при коронавирусе — пожилыми жителями. Одновременно со временным отказом от этой практики уменьшится и риск инфицирования работников, которые обрабатывают поданные в бумажном виде показания счетчиков", — поясняет правительство.