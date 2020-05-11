На время ЧС пособие по уходу за ребенком до двух лет вырастет до 171 евро

Рабочая группа при Министерстве финансов поддержала предложение повысить на время чрезвычайной ситуации пособие по уходу за ребёнком до двух лет до 171 евро, а также выплатить одноразовое пособие размером в 150 евро семьям, ухаживающим за ребёнком с инвалидностью, сообщил советник министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV) Янис Зариньш.

До сих пор пособие по уходу за ребёнком размеров в 171 евро было доступно только семьям, где растет ребёнок до полутора лет.

Министерство благосостояния решило выделить дополнительное пособие семьям с детьми-инвалидами, так как во время чрезвычайной ситуации у таких семей появились дополнительные обязанности и затраты, сообщил Зариньш. Например, дети не посещают образовательные учреждения, ограничена доступность медицинских услуг, закрыты центры дневного ухода. Поэтому семьи вынуждены организовывать обучение и уход за детьми удаленно.

Помимо прочего, рабочая группа поддержала предложение создать программу поддержки предпринимательства. В рамках программы государство будет частично компенсировать зарплаты сотрудников. Условия участия в программе обсудит рабочая группа при Министерстве экономики.