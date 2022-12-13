На всей территории страны дороги обледенели и покрыты снегом
Foto: AP/Scanpix/LETA

Во второй половине дня дороги по всей территории страны были покрыты снегом и обледенели. Чтобы улучшить условия, на дорогах работает 78 единиц зимней техники. Об этом агентству LETA сообщили представители Latvijas valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Особенно затруднено движение по Лиепайскому шоссе из Блидене в Скрунду, а также на региональных дорогах в окрестностях Салдуса и Лимбажи.

Движение затруднено по всему Таллинском шоссе (A1), на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до Вангажи и от Лигатне до Вирши, на Валмиерском шоссе (A3) от Браславского моста до Валки, на Рижской объездной дороге (А4) от Балтезерса до Саулкалне и от Саласпилса до Бабите (A5), по всему Даугавпилсскому шоссе (А6) и на участке Баусского шоссе (A7) от Риги до Димзукалнса.

Условия движения также затруднены на всем Елгавском шоссе (A8), на участке Лиепайского шоссе (A9) от Каги до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи, и на участках Вентспилсского шоссе (A10) от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, а также вдоль лиепайско-литовской границы (Руцава, A11), и на всем протяжении Резекненского шоссе (A12), на всем протяжении шоссе Гребнево-Медуми (A13), на всем протяжении Даугавпилсской объездной дороги (A14) и на всем протяжении объездной дороги Резекне (A15).

В Latvijas valsts ceļi отмечают, что следует учитывать — во время снегопада слой снега и льда образуется вновь и вновь несмотря на уборку дорог, поэтому водителей призывают планировать дополнительное время в пути, выбирать скорость, соответствующую условиям движения и держать большую дистанцию.

Работы по содержанию дорог проводятся в порядке приоритетности — сначала на главной дорого, затем на региональных, а потом на местных дорогах.

Цель таких профилактических работ — максимально улучшить условия вождения, но они не могут предотвратить зиму, отмечают в Latvijas valsts ceļi.

После окончания снегопада основные автомагистрали страны должны быть очищены от снега в течение трех часов, на менее загруженных дорогах на эту работу отводится до суток.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР