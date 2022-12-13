На всей территории страны дороги обледенели и покрыты снегом

Во второй половине дня дороги по всей территории страны были покрыты снегом и обледенели. Чтобы улучшить условия, на дорогах работает 78 единиц зимней техники. Об этом агентству LETA сообщили представители Latvijas valsts ceļi.

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Особенно затруднено движение по Лиепайскому шоссе из Блидене в Скрунду, а также на региональных дорогах в окрестностях Салдуса и Лимбажи.

Движение затруднено по всему Таллинском шоссе (A1), на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до Вангажи и от Лигатне до Вирши, на Валмиерском шоссе (A3) от Браславского моста до Валки, на Рижской объездной дороге (А4) от Балтезерса до Саулкалне и от Саласпилса до Бабите (A5), по всему Даугавпилсскому шоссе (А6) и на участке Баусского шоссе (A7) от Риги до Димзукалнса.

Условия движения также затруднены на всем Елгавском шоссе (A8), на участке Лиепайского шоссе (A9) от Каги до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи, и на участках Вентспилсского шоссе (A10) от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, а также вдоль лиепайско-литовской границы (Руцава, A11), и на всем протяжении Резекненского шоссе (A12), на всем протяжении шоссе Гребнево-Медуми (A13), на всем протяжении Даугавпилсской объездной дороги (A14) и на всем протяжении объездной дороги Резекне (A15).

В Latvijas valsts ceļi отмечают, что следует учитывать — во время снегопада слой снега и льда образуется вновь и вновь несмотря на уборку дорог, поэтому водителей призывают планировать дополнительное время в пути, выбирать скорость, соответствующую условиям движения и держать большую дистанцию.

Работы по содержанию дорог проводятся в порядке приоритетности — сначала на главной дорого, затем на региональных, а потом на местных дорогах.

Цель таких профилактических работ — максимально улучшить условия вождения, но они не могут предотвратить зиму, отмечают в Latvijas valsts ceļi.

После окончания снегопада основные автомагистрали страны должны быть очищены от снега в течение трех часов, на менее загруженных дорогах на эту работу отводится до суток.