На выборах самоуправлений к 12 часам дня проголосовало 21,5% избирателей

На выборах самоуправлений к 12 часам дня проголосовало 21,49% имеющих право голоса избирателей, с учетом тех жителей, которые проголосовали в ходе предварительного голосования, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Из них в субботу с 7 до 12 часов проголосовало 88 462 избирателя, или 9,17% избирателей, имеющих право голоса.

Наибольшая явка пока наблюдается в Видземе, где проголосовало в общей сложности 23,02% избирателей.

В то же время в Латгале проголосовали 22,46% избирателей, в Курземе — 19,82%, а в Земгале — 19,23%.

Сегодня в Латвии проходят выборы самоуправлений, в ходе которых граждане страны изберут местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.

На выборах жители латвийских регионов изберут в местные органы власти 664 депутата

Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00. Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. Также выборы не состоятся в Резекненском крае, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.

Так как выборы проводятся в условиях пандемии Covid-19, на участках избиратели должны соблюдать меры безопасности — придерживаться дистанции два метра, дезинфицировать руки, носить маски, также рекомендуется пользоваться собственной авторучкой. Если у избирателя их не будет, он сможет получить одноразовую маску и авторучку на участке.

При предъявлении паспорта или удостоверения личности сотруднику избирательного участка избиратель должен на короткое время открыть лицо.