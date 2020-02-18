На выборах в Рижскую думу стартует единый список "Развитие/За!"/"Прогрессивные" со Стакисом во главе

Партийное объединение "Развитие/За!" и партия "Прогрессивные" решили создать общий список на выборы в Рижскую думу. Их общим кандидатом в мэры будет депутат Сейма Мартиньш Стакис ("Развитие/За!").

Список будет называться "Развитие/За!"/"Прогрессивные" (Attīstībai/Par!/Progresīvie).

Программу и лидеров списка партии обнародуют 7 марта. По словам Мартиньша Коссовича, который ранее должен был быть кандидатом в мэры от "Прогрессивных", при составлении список соблюдалось равноправие полов.

Стакис выразил разочарование тем, что "консервативным политикам" не удалось договориться и создать единый "латышский список", как планировалось. Он призвал "Новое Единство", Новую консервативную партию и VL-TB/LNNK все же сесть за стол переговоров и попробовать объединиться.

Коссович на пресс-конференции сказал, что это пресс-конференция для тех, кто не верит в чудеса.

"Но чудеса случаются, потому что две партии могут объединить свои стремления", — отметил он.

Он пообещал, что партии будут заниматься обновлением Риги, потому что "свергнуть старую власть" недостаточно.

"Рига должна использовать свой потенциал, чтобы быть образцом хотя бы в контексте Латвии, и чтобы в городе не было выраженного социального неравенства. Нужно работать над тем, чтобы у молодых семей не было стресса из-за недоступности детских садов, чтобы деньги не вкладывались в сомнительные проекты, чтобы они вкладывались в людей, а не в стройки", — считает Коссович.