На выборы в Риге "Согласие" пойдет с новым, неизвестным лидером; Ушаков не вернется

На грядущих внеочередных выборах в Рижскую думу партия "Согласие" намерена стартовать "с новой командой и под руководством нового лидера", заявил в эфире передачи Латвийского телевидения "Утренняя панорама" депутат Сейма Андрей Клементьев.

"У нас будет новый лидер — человек, который не известен, но сыпет идеями и намерением "перезагрузки" нашего списка", — пояснил представитель "Согласия".

При этом Клементьев отказался назвать имя нового потенциального лидера, отметив лишь, что партия "не будет пытаться выехать на бренде, не будет выдвигать артиста или спортсмена".

На вопрос, возможны ли возвращение экс-мэра Риги Нила Ушакова и его старт на внеочередных выборах в столице, Клементьев ответил отрицательно, указав, что Ушаков был избран в Европарламент. "Пусть работает там", — сказал политик.

Как уже сообщал DELFI, 13 февраля Сейм в окончательном чтении принял законопроект о роспуске Рижской думы. Досрочные выборы в столице состоятся 25 апреля.

Пока что дума продолжает работать, потому что закон о роспуске вступит в силу на следующий день после провозглашения. Решение о провозглашении в течение десяти дней примет президент Эгил Левитс.