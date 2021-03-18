На выездную вакцинацию на дому в течение недели подали заявки почти 300 жителей

С минувшей пятницы Министерство здравоохранения получило почти 300 заявок на выездную вакцинацию против Covid-19. Ведомство призывает людей старше 70 лет использовать эту возможность.

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“Для тех, кто в рамках приоритетной группы до 20 марта зарегистрируется по телефону 8989 или будет в присланных семейными врачами списках, выездная вакцинация будет обеспечена уже в начале апреля”, - указали в министерстве.

Выездная вакцинация доступна жителям с необратимыми функциональными нарушениями и для тех, кто по медицинским причинам не может попасть в лечебное учреждение. Ведомство напоминает, что вакцинация от Covid-19 уберегает от тяжелого хода болезни.

Жители или обслуживающие их лица могут подать заявку на вакцинацию по месту жительства двумя способами:

позвонив семейному врачу (также это может быть звонок самого семейного врача пациенту)

позвонив 8989 (если житель уже подал заявку на вакцинацию через manavakcina.lv или 8989, необходимо повторно связаться по телефону 8989, чтобы указать необходимость выезда и точный адрес).

Минздрав отмечает, что сейчас временно остановлено применение вакцины AstraZeneca, поэтому на этой неделе темпы вакцинации существенно снизились. Вакцинация продолжится только вакцинами Pfizer и Moderna по запланированной записи, используя их, как первую или вторую дозу.

Вакцинация формирует иммунитет от заболевания, вызванного Covid-19 и защищает от тяжелого течения болезни. Опыт в других странах, где уже реализована широкая вакцинация общества, свидетельствует о том, что все зарегистрированные на данный момент в Европейском Союзе вакцины показывают равноценную эффективность, предотвращая тяжелый ход болезни от Covid-19 и госпитализацию.