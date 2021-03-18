На выездную вакцинацию на дому в течение недели подали заявки почти 300 жителей

С минувшей пятницы Министерство здравоохранения получило почти 300 заявок на выездную вакцинацию против Covid-19. Ведомство призывает людей старше 70 лет использовать эту возможность.
“Для тех, кто в рамках приоритетной группы до 20 марта зарегистрируется по телефону 8989 или будет в присланных семейными врачами списках, выездная вакцинация будет обеспечена уже в начале апреля”, - указали в министерстве.
Выездная вакцинация доступна жителям с необратимыми функциональными нарушениями и для тех, кто по медицинским причинам не может попасть в лечебное учреждение. Ведомство напоминает, что вакцинация от Covid-19 уберегает от тяжелого хода болезни.
Жители или обслуживающие их лица могут подать заявку на вакцинацию по месту жительства двумя способами:
- позвонив семейному врачу (также это может быть звонок самого семейного врача пациенту)
- позвонив 8989 (если житель уже подал заявку на вакцинацию через manavakcina.lv или 8989, необходимо повторно связаться по телефону 8989, чтобы указать необходимость выезда и точный адрес).
Минздрав отмечает, что сейчас временно остановлено применение вакцины AstraZeneca, поэтому на этой неделе темпы вакцинации существенно снизились. Вакцинация продолжится только вакцинами Pfizer и Moderna по запланированной записи, используя их, как первую или вторую дозу.
Вакцинация формирует иммунитет от заболевания, вызванного Covid-19 и защищает от тяжелого течения болезни. Опыт в других странах, где уже реализована широкая вакцинация общества, свидетельствует о том, что все зарегистрированные на данный момент в Европейском Союзе вакцины показывают равноценную эффективность, предотвращая тяжелый ход болезни от Covid-19 и госпитализацию.