На выходных на Петерсале, Андрейсале и в Вецмилгрависе можно будет сдать опасные отходы

Рижане смогут бесплатно сдать опасные бытовые отходы. На ближайших выходных это можно сделать на Петерсале и Андрейсале, а через неделю — в Вецмилгрависе, сообщил агентству LETA представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.
Можно будет сдать масла, масляные фильтры, лакокрасочные отходы, ртуть, люминисцентные лампочки, органические растворители, просроченные медикаменты, химикаты, старые батарейки, картриджи, загрязненную тару и тому подобные отходы. Нельзя сдавать шифер и электроприборы.
24 сентября с 10:00 до 12:00 будет работать пункт приема у магазина Rimi на улице Пулквиежа Бриежа, 33.
27 сентября с 14:00 до 18:00 будет работать пункт в Вецмилгрависе, по адресу ул. Аугуста Домбровска, 32, на площадке возле автобусной остановки.
Самоуправление проводит эту акцию в сотрудничестве с компанией ALL Recycling, она продлится до 22 октября в 11 районах Риги. Информация о том, где и во сколько будут работать пункты приема отхода, будет появляться на сайте Рижской думы.