На выходных нельзя будет купить э-талон Rīgas satiksme
Foto: F64

В выходные дни в торговых местах нельзя будет купить э-талон Rīgas satiksme, но можно купить спички, сообщил на пресс-конференции представитель Минэкономики Дидзис Бруклитис.

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В условиях чрезвычайного положения начиная с 5 декабря в выходные и праздничные дни могут работать только аптеки, ветеринарные аптеки и магазины отдельных товаров первой необходимости.

Бруклитис уточнил, что в выходные можно будет купить, например, спички, стиральный порошок, маски, кофе, пакеты для покупок.

Как пояснили в Минэкономики, категория "гигиенические товары" включает шампуни, средства гигиены полости рта, зубные щетки, мыло, средства для мытья тела, туалетную бумагу, носовые платки, косметические салфетки, полотенца, столовые салфетки, прокладки, тампоны, памперсы и маски для лица.

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LETA

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LETA

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