На выходных Rīgas satiksme увеличит количество рейсов некоторых автобусов

С 6 марта будет изменено расписание автобусов №2, 15, 24, 31 и 36 в выходные дни. Будет пущено 68 дополнительных рейсов, сообщает Rīgas satiksme.

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Изменение опираются на данные мониторинга наполненности общественного транспорта — информацию об этом сообщают и водители, и клиенты, кроме того, новейшие автобусы оборудованы автоматическими система подсчета количество пассажиров. И если заполненность салона достигает 50%, об этом информируется диспетчер, который по возможности отправляет дополнительный транспорт по этому маршруту.

Rīgas satiksme подчеркивается, что стремится снизить распространение Covid-19.