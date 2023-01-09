На выходных восемь человек попали в больницы из-за гололедицы

На выходных бригады Службы неотложной медицинской помощи доставили в больницы восемь человек, получивших травмы на скользких улицах, сообщает агентство LETA.

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Серьезные травмы люди получали, поскользнувшись и упав на скользких улицах или тротуарах. Еще в одном случае человек поскользнулся у входа в дом, где у порога образовалось обледенение.

Чаще всего люди получали серьезные травм ног и рук. Один случай был комбинированный — в результате падения получены травмы головы и грудной клетки. Пострадавшие в самом широком возрастном диапазоне — от 19 до 85 лет.

Как уже сообщалось, на выходных в западном и центральном районах Латвии был ледяной дождь и дороги были очень скользкими.