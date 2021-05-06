На Юрмальском и Видземском шоссе летом можно будет ездить со скоростью 110 км/ч
Foto: LETA

На отдельных участках главных государственных дорог максимальная скорость езды этим летом будет повышена до 110 и 100 километров в час, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Ездить со скоростью 110 км/ч будет разрешено по дороге Рига-Сигулда-эстонская граница (А2) на участке от Таллинского шоссе до "Сените", а также по дороге Рига-Вентспилс (А10) от Риги до Юрмалы.

До 100 километров в час максимально разрешенная скорость повысится на Таллинском шоссе на участке Саулкрастской окружной дороги и от Елгавкрасты до Светциемса, на Даугавпилсском шоссе (А6) от Саласпилса до Икшкиле, на Елгавском шоссе (А8) от границы Риги до Елгавской окружной дороги, на отдельных участках дороги Екабпилс-Резекне-Лудза-российская граница (А12) (16,97-23,3 км, 30,99-49,1 км, 55,4-67,94 км и 73,6-94,4 км), на Резекненской окружной дороге и на региональной дороге Тинужи-Кокнесе (Р80) от Калнциемского доломитового карьера до Кокнесе.

Дорожные знаки с новыми ограничениями скорости должны появиться до 8 мая.

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