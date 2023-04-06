На забастовку или в отставку: педагоги поставили министрам ультиматум
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Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) рассмотрит возможность потребовать отставки министров, если они не побывают на шествии протеста педагогов 24 апреля, сообщили агентству LETA в профсоюзе.

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LIZDA обратился к спикеру Сейма Эдварду Смилтенсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру образования и науки Анде Чакше, министру финансов Арвилу Ашераденсу и председателю комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агите Зарине-Стуре, приглашая их прийти 24 апреля на Домскую площадь, которая является конечным пунктом шествия, чтобы вылушать представителей профсоюзных и отраслевых организаций.

В рамках подготовки к акциям протеста профсоюз приглашает СМИ на пресс-конференцию 11 апреля, на которой будет предоставлена информация о предстоящем шествии и забастовке. Встреча планируется дистанционно, на платформе Zoom.

Как сообщалось, правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку всех латвийских педагогов.

Профсоюз больше не готов к переговорам с политикам. Педагоги недовольны тем, что правительство не выполнило данные им ранее обещания о повышении зарплат и выравнивании нагрузки.

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