На зданиях муниципальных учреждений Риги будут подняты украинские флаги
Foto: Rīgas dome

На примерно 400 зданиях школ, детсадов, учреждений образования по интересам, библиотек и культурных центров Рижского самоуправления, в среду, 2 марта, будут поднят государственный флаг Украины. Так Рига выразит поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.

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Как уже сообщалось, Рижская дума на внеочередном заседании 24 февраля приняла декларацию, в которой категорически осудила агрессию Российской Федерации из-за нападения на Украину, а также выразила солидарность с украинским народом, выразив непоколебимую поддержку свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Рижская дума приняла решение о выделении до 500 000 евро из резервного фонда для оказания помощи Украине и ее народу, пострадавшему от военной агрессии России.

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