Сначала медведей, которые хулиганили в округе Валки, пробовали отпугивать специальными фейерверками. Кажется, это не сработало — медвежье семейство переместилось в Смилтенский округ, где продолжает заходить к людям в гости в поисках пропитания. Вместе со специалистами Департамент охраны природы разработал новый план — теперь животных разлучат.

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Ранее сообщалось, что в округе Валки находятся две группы медведей — мама с двумя медвежатами, которая, скорее всего, учила детенышей искать пищу, и группа с двумя медведями-подростками. Сообщений о медведице с детьми больше не поступало, скорее всего, они ушли от хуторов.

А вот вторая группа направилась дальше, в село Смилтенского района. Животные уничтожили несколько ульев, разгромили сарай и порвали мешки с зерном. По мнению экспертов, этих медведей, скорее всего, вырастили люди, а позже выпустили на свободу.

Так как отпугивание с помощью фейерверков не убедило медведей уйти подальше от людей, специалисты будут пробовать новый метод — разлучение. После консультации с местными и эстонскими специалистами и защитниками дикой природы, было решено усыпить медведей и по отдельности переместить в другие районы, находящиеся на достаточном расстоянии от населенных пунктов.

Животных также планируют оснастить датчиками, чтобы следить за их дальнейшими перемещениями. Если метод разлучения тоже не сработает, эксперты будут думать о дальнейших действиях. Один из возможных вариантов — содержание животных в неволе.