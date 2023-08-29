Набережную 11 ноября — отдать туристам: урбанисты критикуют идею Кирсиса

Новоизбранный мэр Риги Вилнис Кирсис предложил следующим летом отдать часть Набережной 11 ноября под зону для пешеходов и кафе. Впрочем, городские активисты считают эту идею несовершенной, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

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Как ранее пояснил Кирсис, в Риге есть две "самые перспективные набережные": участок между Каменным и Вантовым мостом со стороны Старой Риги и набережная на улице Мукусалас на правой стороне Даугавы.

"В этом году планируется начать реконструкцию, восстановить укрепление берегов набережной на улице Мукусалас, и через пару лет этот участок будет весьма привлекательным", — считает Кирсис.

Тем временем член правления общества Pilsēta cilvēkiem Армандс Буманис указал на недостаточную продуманность идеи градоначальника.

“В этой идее я вижу очень много проблем и очень много хороших вещей. Это место будет трудно обжить — идея хорошая, но реализация будет трудной. Еще одна проблема — трафик. Надо укреплять общественный транспорт, чтобы центр не продолжал вымирать", — отметил Бауманис.

По его словам, если закрыть набережную, поток автомобилей будет, во-первых, проезжать через центр, а во-вторых — еще больше затруднит поиск мест для парковки. Кроме того, нужно тщательно продумать, как обжить это место, как наполнить его мероприятиями.

"Если мы хотим сделать хорошо туристам, сначала нам нужно сделать хорошо рижанам. Если рижанам там не понравится, то и туристам будет там нечего делать", — заключил урбанист.