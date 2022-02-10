Наблюдаются сбои в работе интернет-банка Swedbank
Foto: Paula Čurkste/LETA

В четверг наблюдаются технические нарушения в деятельности интернет-банка Swedbank. Об этом сам банк проинформировал в Twitter.

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Сейчас работники банка работают над устранением нарушений.

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