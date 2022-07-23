Набор абитуриентов: в топе психология, медицина и информатика

Единая система портала Latvija.lv показывает, что интерес к обучению в 12 латвийских вузах остался примерно на том же уровне, что и в прошлом году — получено всего примерно на тридцать заявлений меньше.

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Самые популярные программы не изменились — это психология, медицина и информатика. В этом году количество студентов, желающих учиться в 12 вузах, составляет 10 148 человек (в прошлом году — 10 182), из которых большинство изъявили желание учиться в Латвийском университете на бакалаврских программах — 4 445. Второй и третий по популярности университеты — Рижский технический университет (РТУ) с 2455 абитуриентами и Рижский университет им. Страдиня с 2406 абитуриентами. Как и в прошлом году, Латвийский сельскохозяйственный университет (ЛСУ) и Даугавпилсский университет (ДУ) отстают от большой тройки.

Однако истинная картина будет видна осенью, так как во многих вузах предстоит дополнительный набор.

Латвийский университет

Будущие студенты ЛУ (475) в качестве основного приоритета указали учебную программу "Психология", тогда как в прошлом году лидировала программа "Медицина" (434 абитуриента). На третьем месте "Компьютерные науки" — 375 заявок. Далее следуют "Право", "Коммуникационные науки", "Управление бизнесом", "Английский язык, европейские языки и бизнес".

ЛУ прогнозирует серьезный конкурс на бюджетные места по нескольким наиболее популярным учебным программам.

Такая ситуация сложилась в этом году по программе "Психология", где предлагается 17 бюджетных мест, но 278 абитуриентов указали ее в качестве первоочередности обучения.

Рижский Технический университет

В РТУ, где на обучение по программам бакалавриата и магистратуры поступило 7973 заявки, что на 13% больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что вуз выпускает специалистов в области точных и естественных наук, которых не хватает на рынке труда. Мониторинг трудоустройства выпускников вузов, проводимый Министерством образования и науки, показывает, что студенты, закончившие РТУ, через два года после получения диплрма зарабатывают в два раза больше, чем средний работник в Латвии.

Традиционно в РТУ популярны программы "Компьютерные системы", "Информационные технологии" и "Архитектура". Далее следуют "Строительство", "Инженерия окружающей среды", "Таможенно-налоговое администрирование", "Адаптоника", "Авиационный транспорт", "Медицинская инженерия", "Химия и химические технологии".

Рижский университет им. Страдиня

Всего по программам бакалавриата и магистратуры в Рижский университет Страдиня поступило 7 973 заявки.

Среди обычно самых популярных и традиционных для этого вуза учебных программ — "Медицина", "Сестринское дело", "Физиотерапия" и "Питание" — в этом году абитуриенты проявились большой интерес к программам по общественным наукам, в том числе "Мультимедийная коммуникация" и "Психология".

Резкий рост интереса к этим наукам может быть связан с тем, что впервые выделены из госбюджета выделены средства на бесплатное обучение по этим программам.

Наибольшее количество заявок, или 1297, поступило на программу "Медицина". Далее идет "Физиотерапия", на которую подали заявки 569 студентов, "Сестринское дело" — 555, "Питание" — 466, "Фармацевтика" — 284 и "Стоматология" — 249.

Латвийский Сельскохозяйственный университет

Количество заявлений на программы бакалавриата Латвийского сельскохозяйственного университета увеличилось на 18%, а количество заявлений первой очереди — менее чем на 7%.

Всего на обучение в бакалавриате было получено 904 первоочередных заявки, а всего в заявках упоминалось 3611 учебных программ вуза.

Самой популярной очной программой бакалавриата на протяжении нескольких лет является "Ветеринария", на которую поступило 115 первоочередных заявлений. Далее следует программа "Инженер-лесовод" с 76 первоочередными заявками, "Экономика" - с 54, "Вычислительный менеджмент и информатика" — с 52, "Информационные технологии для устойчивого развития" — с 49, "Лесное хозяйство" — с 45, "Строительство" — с 44, "Сельское хозяйство" — с 41 заявками и "Ландшафтная архитектура и планировка" — с 40 заявками.

Даугавпилсский и Лиепайские университеты

В Даугавпилсский университетподали заявления больше студентов, чем в прошлом году, сообщил агентству LETA проректор по вопросам развития Янис Кудиньш.

По первому приоритету было получено 520 заявок, что,является небольшим увеличением по сравнению с прошлым годом.

В выборе студентов, желающих учиться, ничего не меняется уже несколько лет — наиболее популярны программы "Сестринское дело" и "Физиотерапия", также "Юриспруденция" и "Психология".

"Есть упадок в естественных науках. Минимальный интерес к физике, математике и наукам об окружающей среде", — добавил Кудиньш.

18 июля в завершился прием документов на базовые исследования программы Лиепайского университета, на которые было подано 273 заявления.

В этом году в Лиепайском университете увеличилось количество студентов, желающих обучаться по программам бакалавриата "Интеллектуальные технологии и мехатроника" и "Менеджмент культуры". Популярны и программы "Дизайн", "Новое медиаискусство", "Педагог дошкольного образования" и "Логопедия".