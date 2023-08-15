Нацблок готов работать с СЗК, но не с "Прогрессивными"; Бришкенс обвиняет Домбраву в ультранационализме

Национальное объединение (НО) не проводит так называемых "красных линий" в отношении Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении представитель НО Янис Домбрава.

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Он подчеркнул, что Нацблок допускает возможность продолжить работу в правительстве, в котором сотрудничают три предыдущих партнера, но под руководством другого премьера. По мнению Домбравы, нынешняя коалиция зарекомендовала себя в работе, а отставка премьер-министра Кришьяниса Кариньш не мешает трем политическим партиям сотрудничать и в дальнейшем.

НО определило свои "красные линии" — партии, с которыми оно ни при каких обстоятельствах не будет работать в правительстве.

"Наши красные линии — прокремлевские партии", — пояснил депутат, отметив, что, прежде всего, речь идет о партии "Стабильность!". Нацблок также не будет сотрудничать с партией "Прогрессивные", которая, по мнению политика, в некоторых своих решениях выступала также как прокремлевская партия.

Между тем, партию "Латвия на первом месте" (ЛПМ), как утверждает Домбрава, не стоит рассматривать, поскольку, хотя она "во многих своих установках демонстрирует очень своеобразный подход", ЛПМ больше настроена на роспуск Сейма, чем на работу коалиции.

В свою очередь, в отношении СЗК Нацблок не проводит "красных линий". Однако, по мнению Домбравы", на данный момент нет аргументов в пользу участия СЗК в работе правительства.

Более критично к потенциальному вхождению СЗК в правительства относится глава парламентской фракции "Объединенного списка" (ОС) Эдгарс Таварс. Он подчеркнул аспект ценностей, а также тот факт, что "кто-то, рыбача на берегу озера Пузе, не может звонить и диктовать, как нужно себя вести как на заседаниях коалиции, так и в Кабинете министров". Таким образом, Таварс косвенно указал на влияние Айварса Лембергса на СЗК. Поэтому ОС придерживается мнения о возможности работы в трехпартийной коалиции.

Председатель правления СЗК Викторс Валайнис заявил в эфире Латвийского телевидения, что партии существующей коалиции должны критически взглянуть на свою деятельность. По его словам, нынешнее правительство развалили партии, которые отказались от ротации министров.

Валайнис считает, что у партии есть преимущество, поскольку политическая сила провела более двух месяцев в переговорах с другими потенциальными партнерами о совместной работе, тем самым найдя общий язык.

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Комментируя высказанные Домбравой сомнения по поводу нехватки аргументов для принятия СЗК в состав правительства, Валайнис призвал взглянуть на результаты выборов, в результате которых СЗК получил 16 депутатских мандатов, что следует учитывать. По его мнению, политикам следует отказаться от предвыборной риторики и сесть за один стол, чтобы в сложных геополитических условиях договориться о задачах, которые предстоит выполнить.

СЗК будет готов присоединиться к динамичному рабочему плану, и Валайнис уверен, что из пяти партий, которые на данный момент определены как потенциальные партнеры по переговорам для нового правительства, может сложиться хорошая команда.

Валайнис считает, что "Новому Единству", обладающему наибольшим количеством депутатских мандатов, нужно взять на себя ответственность и выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра. СЗК будет участвовать в консультациях, надеясь достичь результата быстро. Он не сомневается, что "Новое Единство" выдвинет такого кандидата, с которым не нужно будет долго знакомиться.

Тем временем, заместитель председателя парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 подчеркнул, что все латышские, государственно настроенные партии должны суметь собраться и работать во имя общей цели, найти способ, как работать вместе. Правда, Юревицс считает, что нынешние партнеры по коалиции занимались шантажом, что привело к отставке премьера.

"Все пять государственно настроенных партий должны опомниться, проснуться, видя то, как сейчас Шлесерс с Росликовым смотрят, радуются и потирают руки о том, как мы, латыши, между собой собачимся. Это был бы верный момент наконец отложить в сторону то, как мы друг друга загнали в угол, и начать работать вместе", — заявил депутат, подчеркнув, что в течение месяца должна быть ясность во всех вопросах в отношении нового правительства.

Лидер "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс заявил в передаче "Утренняя панорама", что отставка Кариньша создала условия для формирования динамичной коалиции, и эту возможность следует использовать.

"Три партии, работавшие летом над развитием новой стратегии развития государства, имеют возможность стать новой основой коалиции", — заявил политик, добавив, что было бы идеально, если бы один из партнеров, который в начале лета проигнорировал возможность присоединиться к переговорам, мог бы к ним присоединиться.

Бришкенс признал, что с учетом проведенных Нацблоком "красных линий" ОС был бы более подходящим кандидатом для сотрудничества, хотя ОС вместе с НО играл в политическую блокировку, от чего хотелось бы отстраниться, чтобы скорее немедленно начать работу над бюджетом, пакетами поддержки и другими важными для страны вопросами.

Депутат не прокомментировал "утверждения ультранационалистического политика [Домбравы]", учитывая, что "Нацблок уже 30 лет продвигает в Латвии нарратив о расколе, что особенно удобно для кремлевского режима".

Бришкенс не согласен с утверждением, что причиной проблем нынешней коалиции был Кариньш. По его мнению, это были систематические проблемы, которые мешали принять важные решения.

"Премьер делал все возможное, чтобы даже в последний момент сделать перестановки, чтобы заклинивший двигатель мог работать еще немного", — заявил парламентарий. Он согласен, что кандидат в премьеры от "Нового Единства" должен взять на себя инициативу в переговорах о формировании правительства.

Бришкенс также выразил надежду, что новое правительство удастся сформировать за несколько недель, если ядро правительство будет состоять из "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных", которые уже работали над планом действий.