Нацблок и Латвийское объединение регионов потребуют объяснений от Стакиса по поводу флага ЛГБТК на здании думы

Депутаты фракций Национального объединения (НО) и Латвийского объединения регионов (ЛОР) в Рижской думе потребуют объяснений от мэра Риги Мартиньша Стакиса по поводу единоличного решения вывесить флаг ЛГБТК-сообщества на здании ратуши, сообщил агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс (НО).

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Он сообщил, что во вторник, 6 июня, в 11 часов пройдет собрание коалиции Рижской думы, на котором Стакиса попросят объяснений по поводу вывешивания флага ЛГБТК-сообщества на здании думы в минувшую пятницу. "Речь идет не о флаге, а о единоличном принятии решений", — заявил Ратниекс. По словам Ратниекса, выслушав объяснения, НО и ЛОР оценят позицию партнеров по коалиции и примут решение о дальнейших действиях.

Мероприятия Рижского прайда завершились, а радужный флаг снят со здания столичной думы.

Депутаты Нацблока и ЛОР упрекают мэра в том, что он действовал "самовольно и недемократично, навязывая свою волю большинству без обсуждения в коалиции Рижской думы или совете фракций".

Стакис подчеркнул, что флаг ЛГБТК на здании думы был вывешен по его распоряжению в знак солидарности с гражданами Латвии, которые в субботу участвовали в шествии за права человека, против насилия и дискриминации.

"Рига — столица Латвии, государства Европейского союза, и, как и в других европейских городах, на Ратуше перед шествием был вывешен этот флаг. В Вильнюсе Ратуша недавно даже была подсвечена в цветах радуги. Мы рады быть едиными с нашими союзниками — посольствами стран Европейского союза, США и Канады в Латвии", — заявил Стакис.