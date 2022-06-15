Нацблок предлагает позволить жениться по обычаям неоязычников
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Нацобъединение внесло в Сейм поправки к Гражданскому закону, которые позволят вступать в брак по правилам неоязычников. Поправки внесли депутаты Сейма от “Нацобъединения” Янис Домбрава, Янина Курсите-Пакуле, Янис Иесалниекс, Ритварс Янсонс и Эдвинс Шноре.

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Поправками планируется установить, что если пара принадлежит к неоязыческой конфессии (Dievturība) и желает провести бракосочетание у священнослужителя своей конфессии, это можно сделать, если у священнослужителя есть соответствующее разрешение.

Сейчас такие правила уже существуют для лютеран, католиков, православных, старообрядцев, методистов, баптистов и адвентистов седьмого дня.

По мнению депутатов, нужно законно упорядочить равноправие религии, характерной только для Латвии, и дать ее последователям возможность заключать брак, имеющий юридическую силу — также, как это позволено последователям других религий.

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