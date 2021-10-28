Нацблок предупредил о серьезных последствиях, если премьер потребует отставки Павлютса
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Если премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") потребует отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За!"), ожидаются очень серьезные последствия, заявил в интервью на телеканале TV3 лидер Национального объединения (НО) Райвис Дзинтарс, подчеркнув, что это будет один из вопросов, который НО сегодня планирует обсудить на созванной премьером встрече коалиционных партий.

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Дзинтарс отметил, что письмо медиков, в котором они требуют отставки Павлютса, является серьезным сигналом, и следует понять, какими будут последствия такого решения.

Правительственный кризис не разрешит ни кризис из-за Covid-19, ни другие актуальные для медиков проблемы, считает лидер НО.

"Это не правительство мечты, но вопрос, есть ли что-то лучше, что предложить?" — сказал Дзинтарс.

Как сообщалось, Латвийское общество врачей потребовало отставки министра здравоохранения за допущенные ошибки в кризисном управлении и в связи с планами мобилизации медиков. Сегодня для обсуждения этого требования созвано совещание коалиционных партий.

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LETA

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LETA

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"Новое Единство" TV3 Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш Райвис Дзинтарс
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