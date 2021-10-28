Нацблок предупредил о серьезных последствиях, если премьер потребует отставки Павлютса

Если премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") потребует отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За!"), ожидаются очень серьезные последствия, заявил в интервью на телеканале TV3 лидер Национального объединения (НО) Райвис Дзинтарс, подчеркнув, что это будет один из вопросов, который НО сегодня планирует обсудить на созванной премьером встрече коалиционных партий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Дзинтарс отметил, что письмо медиков, в котором они требуют отставки Павлютса, является серьезным сигналом, и следует понять, какими будут последствия такого решения.

Правительственный кризис не разрешит ни кризис из-за Covid-19, ни другие актуальные для медиков проблемы, считает лидер НО.

"Это не правительство мечты, но вопрос, есть ли что-то лучше, что предложить?" — сказал Дзинтарс.

Как сообщалось, Латвийское общество врачей потребовало отставки министра здравоохранения за допущенные ошибки в кризисном управлении и в связи с планами мобилизации медиков. Сегодня для обсуждения этого требования созвано совещание коалиционных партий.