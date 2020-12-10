Нацблок считает решение суда Сатверсме в пользу однополых пар "ошибкой" и попытается ее "исправить"

Депутат от коалиционного Национального объединения Янис Домбрава считает, что недавний приговор Суда Сатверсме о праве второго родителя в однополой семье на отпуск по уходу за новорожденным ошибочен, и обещает, что Нацблок выступит с законодательными инициативами, призванными "исправить допущенные Судом Сатверсме ошибки", сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Выступая в передаче LTV "Сегодняшний вопрос", Домбрава заявил, что вердикт Конституционного суда неприемлем для значительной части латвийского общества и что он раскалывает общество.

Домбрава также полагает, что Суд Сатверсме своим вердиктом превысил свои полномочия, добавив это его его личная оценка, а также "оценка других юристов".

Политик Нацблока призвал латвийцев "не оценивать некритично" решение Конституционного суда и критиковать приговоры, если они "сформулированы нелогично".

Напомним, что однополая семья, выигравшая в Конституционном суде дело о присвоении отпуска по рождению ребенка партнерше матери, получила подтверждение выплаты соответствующего пособия. Таким образом, государство выполнило часть решения суда Сатверсме.

В Конституционный суд обратилась Эвита Гоша, чья партнерша родила ребенка, а она не смогла получить полагающийся десятидневный отпуск по рождению ребенка, который обычно дают отцу. В ноябре суд признал, что женщина имела право на этот отпуск и соответствующее пособие.

Гоша в социальных сетях сообщила, что семья получила подтверждение о выплате пособия.

"Без дополнительных проволочек я стала первой женщиной в истории Латвии, которая отправится в отпуск согласно первой части 155 статьи Закона о труде", — пишет Гоша.

Таким образом, выполнена часть решения суда. Вторая часть заключается в том, что государство должно разработать систему юридической защиты семей однополых партнеров. Сейму дано время до середины 2022 года.