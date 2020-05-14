Нацблок: власти подорвали народное доверие, допустив массовое скопление людей 9 мая

Национальное объединение VL-TB/LNNK считает, что доверие жителей власти было подорвано, поскольку было допущено массовое скопление людей 9 мая в Пардаугаве.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

В своем заявлении партия негодует, что в то время, когда запрещены все мероприятия, где собирается больше 25 человек, к памятнику Освободителям 9 мая пришло около 20 000 человек.

"Теперь ясно, что подорвано доверие людей властям. Тех людей, от которых государство требовало: "Оставайтесь дома! Не посещайте в День матери своих родителей, не пускайте детей играть, потому что они могут заразиться и заразить других!" — подчеркивает Национальное объединение.

На заседании ответственной комиссии Сейма 13 мая выяснилось, что полиция примерно такое или даже большее количество людей и прогнозировала, но "все равно приняла решение разрешить во время пандемии Covid-19 мероприятие с участием нескольких десятков тысяч человек", возмущается Нацблок.

Поведение полиции партия считает безответственным и предполагает, что через две недели будет видно, что все усилия медиков и ответственных служб за один день были перечеркнуты. А люди, которые видели попустительство полиции, перестанут быть дисциплинированными и тоже пойдут нарушать ограничения.

Президент Латвии Эгил Левитс на брифинге 14 мая подчеркнул, что патриоты Латвии не должны отмечать 9 мая. В Латвии, подчеркнул он, отмечается 8 мая — день окончания Второй мировой войны в Европе. В этот день и поминают всех павших.

"Мы в этот день отмечаем победу над нацистской Германией, но в Латвии, в отличие от Западной Европы, одна оккупационная власть сменилась другой", — считает президент.

Он призвал тех, кто хочет помянуть павших во Второй мировой, делать это 8 мая или 11 ноября, а 9 мая для тех, кто считает себя патриотом Латвии, отмечать неприемлемо, считает Левитс.

Как сообщалось, многие пользователи социальных сетей упрекали полицию в бездействии по обеспечению соблюдения запрета на собрания в парке Победы 9 мая. Некоторые пользователи разместили фотографии из парка, на которых кажется, что у памятника собрались сотни людей. Люди выражают недоумение и возмущение, почему полиция никак не реагировала на эту ситуацию и не выписывала протоколы о нарушениях, потому что в других случаях, например, когда в парке вместе занимаются спортом четыре человека, полиция делает замечания.

Также многие пользователи осуждают полицию, потому что еще 4 мая, когда в Латвии отмечалась годовщина декларации о независимости, власти строго предупредили о недопустимости собраний.

Однако полиция оформила в парке 46 протоколов об административных нарушениях и завела 70 дел. Представители Госполиции категорически отрицает попустительство нарушителям.

По словам и.о. начальника Госполиции Андрея Гришина, люди находились у памятника в среднем 10-15 минут и соблюдали дистанцию. За час к памятнику приходило около 200–300 человек, наибольший поток был с 14.00 до 16.00, когда возле монумента одновременно находилось около 450 человек, но с учетом площади они могли соблюдать дистанцию.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал у полиции объяснений. На это глава МВД Сандис Гиргенс опубликовал развернутое сообщение, в котором напомнил, что принятое правительством Латвии распоряжение о чрезвычайной ситуации не ограничивает право человека индивидуально посещать любое памятное место — если он при этом соблюдает требования по дистанции.

"Распоряжение не делит людей на национальности, не делит их на тех, у кого есть право возлагать цветы, и у кого нет, а также уважает личную мотивацию каждого человека при возложении цветов. Особенно в случаях, когда люди поминают погибших родственников", — написал Гиргенс.

Глава МВД также отметил, что он, например, 4 мая вместе с сыном возлагал цветы к памятнику Свободы, отмечая восстановление независимости Латвии. "Исключения действуют в отношении тех лиц, которые открыто восхваляют преступления нацистской Германии или СССР против человечества или же нарушают общественные покой и порядок", — отметил Гиргенс.