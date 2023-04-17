Нацблок выдвинет кандидатуру Левитса на пост президента

Национальное объединение приняло решение выдвинуть на пост президента Латвии действующего президента Эгила Левитса, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За выдвижение Левитса было абсолютное большинство, рассказал после заседания партии ее лидер Райвис Дзинтарс.

Ранее сообщалось, что "Объединенный список" собирается выдвинуть своего основателя, бизнесмена Улдиса Пиленса. Помимо "Объединенного списка" его может поддержать ряд оппозиционных депутатов, но стабильного большинства у него пока нет.

У Левитса также не хватает голосов для перевыборов, если "Объединенный список" не откажется от своей идеи.

"Новое Единство" собиралось поддержать Левитса, если его выдвинет Национальное объединение, а премьер-министр выразил пожелание, чтобы коалиция все-таки договорилась об одном кандидате.

По словам Кариньша, согласование коалиционными партиями одной кандидатуры облегчило бы работу всех вовлеченных лиц, а также была бы "известная предсказуемость".

Премьер-министр подчеркнул, что до 13 мая, когда завершится срок выдвижения кандидатов на пост президента, осталось почти четыре недели, поэтому у коалиции еще есть время договориться об одном кандидате.

В свою очередь, председатель фракции Сейма "Объединенного списка" Эдгар Таварс подчеркнул, что кандидатом в президенты от "Объединенного списка" является Пиленс, и "Объединенный список" ожидает от партнеров по коалиции четкой позиции, кто является их потенциальным кандидатом, чтобы можно было начать качественные дебаты как в коалиции, так и в оппозиции.

Выборы президента пройдут в Сейме в последний день мая.