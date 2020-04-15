Начал работу новый пресс-секретарь правительства Латвии
Foto: Valsts kanceleja

Пресс-секретарем Кабинета министров стал бывший специалист по общественным отношениям Госконтроля Рейнис Гравитис, сообщили в Госканцелярии.

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Гравитис был выбран на эту должность в ходе конкурса и должностные обязанности исполняет с 14 апреля.

У Гравитиса есть степень бакалавра в области общественного управления и квалификация менеджера по общественным отношениям, полученная в Рижской международной школе экономики и делового администрирования, где он сейчас получает также степень магистра по управлению проектами.

Конкурс на должность пресс-секретаря Кабинета министров был объявлен после того, как с должности ушла прежняя пресс-секретарь правительства Сабина Спурке.

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LETA

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LETA

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