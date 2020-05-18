Началась комплектация первых классов на следующий учебный год

В Риге с 15 мая начали укомплектовывать будущие первые классы, сообщает LETA со ссылкой на Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

До 15 мая родители должны были зарегистрировать ребенка в школе, куда собирались его отправить. Школа формировала список претендентов, и на основе этого списка будет проходить комплектация. После 15 мая школы должны проинформировать родителей, включен ли их ребенок в список претендентов. Получив подтверждающее письмо, родители в течение 10 календарных дней должны написать заявление о приеме в первый класс.

Заявление можно отправить электронно, заверив электронной подписью или с помощью услуги "Заявление учреждению" на портале www.latvija.lv, либо очно, предварительно договорившись со школой о времени встречи.

Подтверждающие письмо придет на официальную электронную почту, если родители активировали ее в соответствии с законом об официальном электронном адресе. Если такого адреса нет, письмо придет на указанную в заявлении почту или в бумажном виде на почтовый адрес.

Приоритет при комплектации отдается задекларированным в Риге детям, достигшим семи лет. Если остается место, следующими в приоритете идут семилетние дети Рижского административного округа, затем — дети шести лет, родители которых решили отправить их в школу пораньше.

Если школа решила не включать ребенка в список претендентов, родителям придет письмо с отказом. Тогда можно обратиться в Департамент образования Рижской думы и спросить, где еще есть свободные места.