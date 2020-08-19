Началась перепись населения, но по квартирам никто ходить не будет

Центральное статистическое управление объявило о начале переписи населения. Однако интервьюеры не будут ходить по домам и опрашивать население, сообщает программа "Сегодня вечером" LTV7. Все данные работники ЦСУ соберут из различных имеющихся в стране регистров.

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Перепись населения традиционно проводится раз в десять лет. Последняя была в 2011 году. Сейчас она уже началась. Фиксация численности населения будет проводится на 1 января 2020 года, а все результаты будут опубликованы уже к 27 мая следующего.

Предыдущая перепись населения в 2011 году обошлась государству в 10 миллионов евро, нынешняя — в 3,5 миллиона. Однако некоторые данные при таком подходе зафикисировать не получится: это религия и язык, на котором говорят в семье. Кроме того, трудно понять, сколько в стране проживает людей с видами на жительство — или сколько за рубежом тех, кто задекларирован в Латвии. Могут возникнуть проблемы и с тем, чтобы определить членов одной семьи, которые могут быть задеркларированы в разных местах, чтобы платить меньше налога на недвижимость.

В ЦСУ разработали алгоритм, который позволит связать членов семьи. С его помощью будет определяться, где конкретно проживают люди. Будут использоваться данные регистров Службы госдоходов, Госагентства социального страхования, Дирекции безопасности дорожного движения, строительные разрешения. Потом данные будут анализироваться. Все это пока что придется делать вручную — у каждой госструктуры собственный регистр, с собственным программным обеспечением и компанией, которая его обслуживает. Как отмечает передача, в Северных странах и Нидерландах не нужно проводить перепись населения, поскольку все данные местным ЦСУ доступны в онлайн-режиме.