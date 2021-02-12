Началась ускоренная оценка вакцины CureVac
Foto: AP/Scanpix/LETA

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) начало ускоренную оценку вакцины от Covid-19 производства CureVac, сообщает Государственное агентство лекарств.

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Решение начать ускоренную проверку основано на ранних результатах клинических и неклинических исследований, согласно которых вакцина CureVac вызывает иммунный ответ против SAS-CoV-2.

На данный момент предприятие исследует безопасность вакцины и то, насколько хороший иммунный ответ на вирус она вызывает. Ускоренная оценка будет продолжаться до тех пор, пока агентство не получит достаточно данных для начала официальной регистрации.

CureVac может стать уже третей вакциной, основанной на инновационной технологии mRNA. То есть, вакцина содержит молекулы mRNA, в составе которых находятся инструкции по созданию s-белка коронавируса, позволяющего вирусу проникнуть в клетки. Таким образом, иммунитет обучится распознавать новый коронавирус и будет готов защищаться, когда столкнется с настоящим вирусом.

Ускоренная оценка вакцины значит, что агентство оценивает данные по мере их поступления, а не ждет, когда завершатся все фазы исследований. Это позволяет быстрее завершить процедуру оценки не в ущерб качеству.

Латвия планирует первую партию вакцины CureVac получить во втором квартале этого года. Общий объем заказа составляет 231 316 доз. В третьем квартале Латвия рассчитывает на 210 414 доз вакцины, а в последнем квартале на 252 440 доз. В 2022 году пока планируется получить ещё 252 340 дозы вакцины.

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