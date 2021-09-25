Начались строительные работы по освещению памятника Сводобы

После завершения проекта освещения памятника Свободы в пятницу, 24 сентября, с зажжения факела торжественно начались строительные работы, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Реализацией проекта освещения памятника Свободы и благоустройства его территории будет заниматься муниципальное агентство Rīgas gaisma, а общее руководство строительными работами обеспечит АО Būvuzņēmums Restaurators.

Проект реализуется на частные пожертвования, средства Рижского самоуправления и государственного бюджета. На церемонии все участники проекта сделали записи в Книге почета памятника Свободы.

Зажжение факела в качестве символа начала строительных работ по освещению было выбрано в честь проекта скульптора Карлиса Зале "Сияй как звезда", который и стал победителем в декабре 1930 года, когда завершился конкурс эскизов памятника.

"Большое спасибо всем, кто внес свой вклад. Пожертвования показывают, насколько дорог и ценен умам и сердцам памятник Свободы и в наши дни, когда мы переживаем пандемию. Каждый из нас больше заботится о своем здоровье, рассчитывает свои расходы и все же откликается и жертвует на освещение памятника. Приятно также осознавать, что этот значительный и амбициозный проект реализуется в сотрудничестве с государством и местными властями. Фонд осознает, что его задача — полностью сохранить существующую ценность памятника и дополнить ее современными возможностями, чтобы памятник и для будущих поколений оставался символом силы нашего народа, а также местом встреч в важные для государства моменты. В темное время суток свет раскроет все ценности, которые мы видим в памятнике, созданном Карлисом Зале", — сказал бывший президент, инициатор создания Фонда освещения памятника Свободы Валдис Затлерс.

"Осознание того, что мы свободные люди в свободной стране, дает настоящее чувство легкости и удовлетворения! Это величайшая ценность, которая у нас есть, и памятник Свободы — главное подтверждение и символ этой ценности. Это также гордость и визитная карточка Риги как свободной столицы Латвии. Этот памятник на свои пожертвования выпестовал весь народ Латвии, и даже сейчас проект освещения памятника поддерживается народными пожертвованиями. Особая благодарность Фонду освещения памятников Свободы и президенту Валдису Затлерсу за это. Я рад, что столичное муниципальное агентство Rīgas gaisma обеспечит реализацию этого проекта, и Рижская дума участвует с финансированием в размере 120 тысяч евро. Желаю, чтобы новое сияние монумента стало ярким подтверждением вечности нашей страны и личной свободы каждого из нас!" — подчеркнул председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

"В настоящее время для завершения проекта не хватает 25 000 евро. Первоначальная смета проекта при разработке художественного освещения и его технологической реализации составляет около 350 000 евро без НДС, из которых 70 943 евро собраны в виде частных пожертвований. Часть необходимых средств обеспечивается софинансированием латвийского государства и Рижской думы. Фонд освещения Памятника Свободы получит в дар от двух латвийских компаний специально изготовленные опоры для освещения и светодиодные прожекторы. Надеемся, что в ходе строительных работ не будет значительных препятствий и в конце этого года мы сможем увидеть памятник Свободы в новом свете", — сказал Сандис Бертайтис, член правления Фонда освещения памятника Свободы.

Это уже не первый раз в истории существования памятника, когда мастера АО Būvuzņēmums Restaurators прикладывают свои руки и навыки к работе, связанной с памятником Свободы.

В 1979 году Исполнительный комитет города Риги поручил Реставрационному институту Министерства культуры разработать проект реставрации памятника Свободы. Проект был разработан и работы курировали архитекторы Раймонд Айде и Юрий Гусев. Работы выполняло "Научно-реставрационное управление" (НРУ), которое в то время находилось в подчинении Министерства культуры, сегодня оно известно под названием АО Būvuzņēmums Restaurators. Настоящим подвигом в советское время стала реставрация позолоты трех звезд и пояса статуи памятника, несмотря на строгий запрет делать это. Эту работу проделали позолотчики компании — отец Арвидс и сын Юрис Вецвагари.

"Второй раз мы работали над реставрацией памятника Свободы в 1998 году. В то время под руководством архитектора Раймонда Айде мы выполнили частичную реставрацию нижней гранитной плиты основания памятника и создание откоса для отвода осадков", — вспоминает член правления АО Būvuzņēmums Restaurators Валдис Узариньш, который в то время был председателем правления компании. В свою очередь, строительные работы велись под руководством Алберта Юкониса. Сегодня Валдис Узариньш вернулся уже в качестве руководителя проекта строительства освещения памятника Свободы, что, по его мнению, является подтверждением значительного опыта компании и качества выполненных работ", — пояснил Бертайтис.

В рамках проекта освещения памятника Свободы и благоустройства его территории Rīgas gaisma обеспечит демонтаж существующих опор освещения и светильников, защиту существующих деревьев во время строительных работ, строительство фундаментов для новых опор освещения в соответствии с решениями строительного проекта. Также будет произведена установка новых опор освещения и светильников, соответствующих технологии, а также строительство подземной инфраструктуры — демонтаж брусчатки, строительство траншеи, закупка и монтаж кабелей, синхронизация информации и укладка оптического кабеля.

В октябре 2020 года фонд подготовил строительный проект в минимальном объеме, руководствуясь концепцией освещения аллеи Бривибас, разработанной латвийским архитектором Аустрисом Майлитисом. В ноябре, в преддверии Дня Лачплесиса, под руководством инженера по свету Нормунда Блясанса было проведено испытание освещения на природе, чтобы убедиться, что расчеты освещения соответствуют потребностям, а в декабре Строительное управление города Риги выдало разрешение на строительство освещения памятника Свободы.

Фонд также ответственно относится к окружающей среде. Чтобы сохранить существующие насаждения и деревья, компания Labie koki провела исследование корней деревьев.