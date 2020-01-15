Начальник Государственной полиции Интс Кюзис покинет должность

Начальник Государственной полиции Интс Кюзис в эту среду, 15 января, подаст заявление об увольнении, сообщает LTV.

Кюзис сообщил, что его последним рабочим днем будет 10 февраля. Решение об отставке он принял в конце 2019 года.

“На должности начальника Государственной полиции я был в сложное для полиции время, которое было полно вызовов. С полной ответственностью могу сказать - и я, и полиция справились со своими сложными задачами. Это была добросовестно выполненная работа моей команды и каждого полицейского!”, - сказал Кюзис.

Кюзис уверен, что “новую полицию должен формировать новый начальник полиции”.

Кюзис стал начальником Государственной полиции в 2011 году, а в 2016 году его повторно утвердили на должности. В 2009 году он получил звание генерала.