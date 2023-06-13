Начало июня в Латвии было на два градуса холоднее нормы
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Первая декада июня в Латвии была на два градуса прохладнее обычного — средняя температура воздуха составила +12,7 градуса, что на один градус ниже, чем в конце мая, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В июне было побито пять рекордов холода, в том числе рекорд минимальной температуры воздуха 2 и 3 июня. В Стенде в ночь на 2 июня столбик термометра опустился до -2,4 градуса, а самая высокая температура декады составила +27,3 градуса 8 июня в Даугавпилсе.

Из-за сухой и ясной погоды была большая разница между суточной максимальной и минимальной температурой. 7 июня разница температур в Руцаве достигала 22 градусов — с +2,7 градуса на восходе солнца до +24,7 градуса днем.

Осадков в первой декаде июня выпало всего 21% от нормы.

В первые три месяца этого года осадков выпало больше обычного, но с апреля началась засуха, которая сильнее всего влияет на западные и центральные региона страны.

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