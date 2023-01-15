Начало недели будем теплым и богатым на дожди и мокрый снег. Мороз вернется к пятнице

На прошлой неделе продолжалась оттепель, что стало причиной повышения уровня воды в реках и затопления больших территорий в Екабпилсе. В начале наступающей недели под влиянием нескольких циклонов температура воздуха в основном будет держаться выше 0 градусов, ожидается дождливая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В начале недели ожидается дождь, мокрый снег, однако во второй половине недели осадки прекратятся, постепенно похолодает.

В понедельник погоду по-прежнему будет определять мощный циклон, поэтому небо будет затянуто тучами, которые ночью во многих местах принесут осадки. Днем ​​в основном в Курземе будет дождь, а на востоке страны — мокрый снег. Ночью местами в восточных регионах образуется туман.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, который ночью в Курземе и прибрежных районах будет от умеренного до умеренно сильно, с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье порывы могут достигать 20 метров в секунду. Уже днем ветер постепенно стихнет. Температура воздуха ночью и днем ​​будет в пределах +1…+6 градусов.

Облачная погода сохранится и во вторник. Уже утром, начиная с юга, Латвию пересечет зона осадков — во многих местах ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, южный, от слабого до умеренного. На побережье Рижского залива ветер будет порывистым. По мере поступления более прохладного воздуха температура начнет постепенно снижаться. Минимальная температура воздуха ночью ожидается в пределах -2…+2 градусов, на дорогах станет скользко. Днем воздух прогреется до +1…+4 градусов.

В среду будет облачно, но ночью и утром во многих местах небо прояснится. Ночью и днем ​​ожидаются осадки, которые будут наиболее заметны на востоке — преимущественно ожидается мокрый снег, дождь.

Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, южный ветер, который днем ​​сменится на восточный и постепенно утихнет. Температура воздуха ожидается в пределах 0…+2 градусов, однако в ночные часы во многих местах в западных и центральных районах столбики термометров опустятся чуть ниже 0 градусов.

В четверг центр небольшого циклона пересечет Латвию с юга, поэтому погода будет в основном пасмурной, на всей территории страны продолжит идти снег, а местами и дожди. Будет дуть слабый ветер, на побережье он будет слабым до умеренного и будет преобладать северный, северо-восточный. Температура воздуха как ночью, так и днем ​​сохранится в пределах -1…+3 градусов.

В конце недели атмосферное давление повысится — солнце будет временами светить между облаками, ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха будет постепенно снижаться — ночью местами воздух похолодает до -6 градусов, вновь начнется образование льда на водоемах.