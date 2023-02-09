Началось строительство пешеходного моста через Килевейна гравис
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Начато строительство пешеходно-велосипедного моста через Килевейна гравис, который соединит территорию Торнякалнса и Академического центра Латвийского университета с сетью общественного транспорта на улице Мукусалас.

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Новый мост будет находиться на трассе улицы Делю, между улицей Елгавас со стороны Торнякалнса и территорией бизнес-центра Мукусалас, по которой велодорожка продолжится вплоть до улицы Мукусалас.

Мост через Килевейна гравис необходим в связи с тем, что сейчас происходит активное развитие проектов в Пардаугаве, в том числе реализация проекта Rail Baltica, развитие новых офисов и жилых зданий в районе Торнякалнса, а также развитие Академического центра Латвийского университета. Новый мост поспособствует развитию транспортной инфраструктуры, следуя общему принципу мобильности, где приоритет отдается пешеходам и велосипедистам.

Также соединение улицы Елгавас с улицей Мукусалас при помощи пешеходного моста улучшит доступность общественного транспорта на территории Торнякалнса.

Длина моста составит 30 метров, ширина — 5,6 метров, движение пешеходов и велосипедистов может происходить в обоих направлениях.

Для комфорта и общественной безопасности у моста и подъездной дороги будет оборудовано освещение. В рамках проекта также проведут благоустройство прилегающей территории с дорожками и зонами отдыха.

Строительные работы планируется завершить к середине августа, работы выполняет компания Tilts, общая стоимость проекта — 728 тысяч евро.

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