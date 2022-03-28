Началось строительство велодорожки "Рига — Даугавгрива"
Foto: Zane Bitere/LETA

После зимы началось строительство велодорожки "Иманта — Даугавгрива". Общая протяженность составит 12,1 км. Маршрут будет пролегать из Иманты через Лачупе, по улице Клейсту через луга Спилве и Булльупе до улицы Лепью в Болдерае. Строительство новой велодорожки обеспечит соединение существующей велодорожки "Рига-Юрмала" с пляжем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В рамках проекта будет построена велодорожка, а часть пешеходного тротуара будет отделена бордюром. Велодорожка в основном будет проходить по правой стороне улицы, что сократит пересечение проезжих частей, а часть участков совпадет с расположением уже существующих тротуаров.

На заключительном этапе строительства велодорожки будут проведены работы по благоустройству, озеленению и установке соответствующих элементов организации движения. Строительство должно завершиться этой осенью.

Отдел связей с общественностью Рижской думы призывает жителей столицы отнестись с пониманием к дорожным работам и принять во внимание предстоящие изменения в организации дорожного движения, информация о которых будет опубликована на портале самоуправления riga.lv.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно