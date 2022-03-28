Началось строительство велодорожки "Рига — Даугавгрива"

После зимы началось строительство велодорожки "Иманта — Даугавгрива". Общая протяженность составит 12,1 км. Маршрут будет пролегать из Иманты через Лачупе, по улице Клейсту через луга Спилве и Булльупе до улицы Лепью в Болдерае. Строительство новой велодорожки обеспечит соединение существующей велодорожки "Рига-Юрмала" с пляжем.

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В рамках проекта будет построена велодорожка, а часть пешеходного тротуара будет отделена бордюром. Велодорожка в основном будет проходить по правой стороне улицы, что сократит пересечение проезжих частей, а часть участков совпадет с расположением уже существующих тротуаров.

На заключительном этапе строительства велодорожки будут проведены работы по благоустройству, озеленению и установке соответствующих элементов организации движения. Строительство должно завершиться этой осенью.

Отдел связей с общественностью Рижской думы призывает жителей столицы отнестись с пониманием к дорожным работам и принять во внимание предстоящие изменения в организации дорожного движения, информация о которых будет опубликована на портале самоуправления riga.lv.