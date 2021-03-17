Начался прием списков кандидатов на муниципальные выборы по всей Латвии
Foto: LETA

C 17 марта по 6 апреля в Латвии можно подавать списки кандидатов на выборы в самоуправления, которые состоятся 5 июня. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

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В этом году муниципальные выборы пройдут в 41 округах — шести городах и 35 краях. Списки необходимо подать в избирательные комиссии конкретного самоуправления, в рамках которого политики собираются избираться.

Отметим, что выборы в Рижскую думу в этом году не состоятся, потому что дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году и будет работать до выборов 2025 года.

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