Начался сбор подписей за бесплатную раздачу масок жителям Латвии
Foto: LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за бесплатную раздачу масок населению.

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Представителем инициативы является член партии "Новое Согласие" Раймонд Лейниекс-Пуке. Он указал, что в общественном транспорте и других местах введено обязательное использование масок, но, "к сожалению, бесплатно они не раздаются".

По мнению Лейниекса-Пуке, если государство диктует такие условия, оно должно и бесплатно обеспечивать маской каждого жителя.

Государство уже приняло решение об обеспечении бесплатными масками малообеспеченных жителей.

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