Начат сбор подписей за обнародование списка латвийских компаний, экспортирующих в Россию
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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за публикацию списка латвийских компаний, осуществляющих экспорт в Россию.

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В качестве представителя инициативы указан Зигмар Дзенис. Он указывает, что, несмотря на развязанную Россией войну, несколько сотен латвийских компаний, не подпадающих под санкции, продолжают сотрудничать с Россией.

Автора идеи не устраивает, что не публикуется список компаний, которые продолжают работать на российском рынке.

В 2019 году экспорт из Латвии в Россию осуществляли 1095 компаний, тогда как за первые пять месяцев 2023 года их осталось всего 307, поясняет Дзенис, добавляя, что в мае этого года больше всего из Латвии в Россию экспортировались такие продукты, как алкоголь, продукты питания, химия, медикаменты, машины, механизмы, электрооборудование, текстиль.

Дзенис призывает изменить норму о тайне на коммерческую информацию и обязать Министерство экономики предоставлять СМИ информацию о латвийских компаниях, экспортирующих в Россию.

По его словам, это необходимо, поскольку интересы латвийского общества превыше всего, кроме того, такую информацию нельзя считать коммерческой тайной, так как она не влияет на внутреннюю конкуренцию латвийских компаний.

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