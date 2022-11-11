Начат сбор подписей за отказ от открытых мусорных контейнеров в городе

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет использования мусорных баков открытого типа в городской среде и замену их контейнерами с крышкой, чтобы возможность вытащить из них мусор была ограничена.

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В качестве представителя инициативы указана Велта Лиепа. Она утверждает, что мусорные баки открытого типа — это полностью устаревшее решение в общественном пространстве, которое дает минимальную пользу и создает новые проблемы. Например, отходы из этих контейнеров вытаскивают птицы или разносятся ветром.

"Речь не идет о том, что люди не умеют утилизировать отходы, некоторые даже в них копаются. Речь о том, что в ветреную погоду все содержимое мусора "вылетает" наружу. Вороны садятся на край, все содержимое вытаскивают и тогда улетают со всем прочь, загрязняя место не только у мусорки и на улице, но и городской канал и парки", — отметила Лиепа.

По мнению автора инициативы, размеры общественных мусорных баков также не соответствует тому количеству людей, которые ежедневно идут мимо них — они слишком маленькие. Это ежедневно наблюдаемое явление, особенно в центре Риги, что сильно влияет на вид города. Лиепа считает, что эта проблема и требуемое решение распространяются на все города Латвии, поэтому Сейму следует решить эту проблему.

В рамках инициативы предлагается избавиться от всех мусорных баков открытого типа, заменив их только контейнерами, имеющими, например, механически открывающуюся крышку сверху, или в которые мусор можно положить через отверстие без возможности доступа для животных или людей.

По мнению Лиепы, выгодой для общества от этих изменений будут чистые улицы, чистые города и чистая окружающая среда. У дворников будет меньше проблем с многократным сбором одного и того же мусора.

"Меньше будет и возможность копаться и искать бутылки, окурки, если к этому мусору нельзя будет подобраться. И меньше риск получить часть этих отходов в лицо в ветреную погоду", — отметила автор инициативы.