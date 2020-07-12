На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей, чтобы разрешить во дворах многоквартирных домов частично парковаться на газоне.

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По словам организатора инициативы Анны Броделе, на протяжении многих лет дители Латвии вынуждены платить штрафы за парковку в неположенном месте — у себя во дворе на так называемой зеленой зоне, на которой уже давно ничего не растет. "Дворы многоквартирных жилых домов, построенных в советское время, не предназначены для парковки автомобилей. В то же время у всех латвийских самоуправлений (в особенности у рижского, но не только) нет денег и (или) политической воли их перестроить. Однако данные самоуправления щедры на штрафы (в прессе и на телевидении назывались даже конкретные массивы многоквартирных жилых домов и конкретные дома, где владельцы отдельных автомобилей в течение года заплатили в виде штрафов до 300 евро), — указывает Броделе.

Если в так называемой "зеленой зоне" насаждений в реальности нет вообще, либо они есть, но самоуправление не обеспечивает за ними уход и содержание, необходимо разрешить заезжать на самый край двумя колесами машины и стоять легковым автомобилям (категории M1 и N1), принадлежащим жильцам, живущим в построенных в советское время многоквартирных жилых домах непосредственно перед этими зонами".

Чтобы реализовать предлагаемые перемены, необходимо дополнить пункт 114 правил КМ № 279 от 2 июня 2015 г. "Правила дорожного движения" третьим предложением, определив, что предусмотренным нормативными актами Европейского союза транспортным средствам категории M1 и N1 разрешается остановка и стоянка в зеленой зоне массивов (дворов) многоквартирных жилых домов, сданных в эксплуатацию до 21 августа 1991 г. (на общественных газонах, насаждениях и т. п.), оставаясь минимум двумя колесами автомобиля на проезжей части, если соответствующее самоуправление в течение 12 календарных месяцев до принятия данных поправок не проводило на соответствующей территории посев травы либо посадку кустарников, деревьев, цветов или других растений, а также уход за ними, что подтверждается соответствующими оправдательными документами и доказательствами в виде фото- или видеозаписей. Т. е. эти трава, кустарники, деревья, цветы или другие растения должны быть посеяны или посажены раньше вышеуказанных 12 календарных месяцев.

Также необходимо дополнить пункт 114 правил КМ № 279 от 2 июня 2015 г. "Правила дорожного движения" четвертым предложением, определив, что третье предложение данного пункта не применяется в местах, где транспортное средство может закрывать проезд или как-то по-другому мешать другим участникам дорожного движения.

"Жители Латвии не могут нести ответственность за то, что режим СССР в ходе проектирования и строительства массивов зданий не обеспечил места для парковки автомобилей жильцов", — указывает Броделе.