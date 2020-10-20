На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за разрешение употреблять алкоголь в публичных местах на время пандемии Covid-19, сообщает LETA.

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Представитель инициативы Артур Лонтон объяснил, что сейчас употребление алкоголя и нахождение с алкоголем в публичных местах запрещено, однако разрешено в помещениях баров и кафе, где риск заразиться Covid-19 намного выше. И если люди хотят провести время в кругу друзей и выпить, единственный легальный способ - это посещать бары или устраивать частные вечеринки, рискуя заболеть Covid-19. В свою очередь, длительная изоляция и социальное дистанцирование негативно сказывается на душевном здоровье.

Лонтон уверен, что, разрешив употреблять алкоголь в публичных местах, жители получат альтернативный способ социализации с более низкими эпидемиологическими рисками, а число людей в барах сократиться. Кроме того, употребление алкоголя в городской среде позволяет людям держаться в кругу своих знакомых, исключая риск контакта с больным незнакомцем у барной стойки.