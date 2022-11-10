На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение запрета на курение в квартире, если это мешает соседям.

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Инициативу подал Матис Кекерс. Он поясняет, что, хотя в его семье никто не курит, из-за соседа все члены семьи уже третий год являются вынужденными пассивными курильщиками: почти каждый вечер в квартиру проникает запах сигарет, и семья спешит закрыть окна как можно скорее, чтобы в квартиру не попало еще больше дыма.

В жаркую погоду, когда окна открыты всю ночь, приходится просыпаться от того, что вся квартира прокурена, и проветрить ее невозможно. Когда наступают холода, кухня часто наполняется запахом табачного дыма даже при закрытом окне, потому что дым из квартиры соседа проникает через вентиляционную шахту.

Сосед говорит, что может делать в своей собственности все, что захочет. Полиция на звонки не реагирует, потому что курить из окна или возле вентиляционных шахт не запрещено.

"Больше всего сердце болит за нашего маленького ребенка, который вынужден регулярно дышать табачным дымом. Учреждения, отвечающие за контроль за ограничением курения, здоровье и защиту прав детей, не видят повода реагировать, потому что ограничены действующим законодательством", — говорит автор инициативы.

Он отмечает, что многие люди страдают или могут столкнуться с подобной проблемой в любое время. По его мнению, недопустимо, чтобы людей заставляли становиться пассивными курильщиками против их воли. "Зная, что пассивное курение увеличивает риск рака легких на 40%, симптомов астмы — на 40-60%, инфаркта — на 45% и т. д., можно сделать вывод, что расплата за отсутствие пары слов в законе для людей, которые с этим сталкиваются, как и для страны в целом высока", — говорится в инициативе.

Многие предложения по ограничению курения встречают сопротивление со стороны курильщиков и распространителей табака, подчеркивает Кекерс, поэтому он предлагает обеим сторонам пропорциональное и простое решение, которое не ограничит свободу курильщиков, если против этого никто не возражает, но защитит их соседей от пассивного курения.

Для этого он предлагает дополнить запреты, установленные в законе об обороте табачных изделий, растительных курительных изделий, электронных курительных устройств и жидкостей для них, запретом на курение в квартире жилого дома, если другая квартира в этом здании загрязняется дымом или парами от электронных курительных устройств, и житель этой квартиры возражает против этого.

Путем реализации этого небольшого изменения, по мнению автора инициативы, будет укрепляться общественное здоровье и вера в то, что закон защищает здоровье каждого человека, что также отвечает интересам всей страны и общества. Изменение поможет избежать конфликтов и обеспечит более благоприятную эмоциональную среду среди жильцов многоквартирных домов. Наконец, будет обеспечено соблюдение основных прав человека, гарантированных Конституцией, так как каждый имеет право жить в чистой и благоприятной окружающей среде и дышать чистым воздухом.