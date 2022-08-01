Начинает работу единый Рижский городской суд
Foto: LETA

С сегодняшнего дня начнет работать Рижский городской суд, в котором объединятся суд Видземского предместья, суд Латгальского предместья и Пардаугавский суд, сообщили агентству LЕТА в Министерстве юстиции.

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Указанные изменения являются продолжением территориальной реформы судов, направленной на повышение эффективности их работы и сокращение сроков рассмотрения дел. Территориальная реформа судов предусматривает объединение территорий нескольких судов в один судебный округ с созданием одного более крупного суда первой инстанции.

С августа юрисдикция нового Рижского городского суда будет распространяться на всю административную территорию города Риги. Рижский городской суд станет крупнейшим судом в Латвии, в нем будет 122 судьи и 358 сотрудников. Суд будет работать по тем же адресам, где ранее находились суд Видземского предместья, суд Латгальского предместья и Пардаугавский суд — ул. Абренес, 8, ул. Есусбазницас, 6, ул. Даугавгривас, 58, а подать документы можно будет по любому из трех адресов.

Рижским городским судом будет руководить один председатель, в нем будет единая система распределения дел, и выравнивание нагрузки судей будет основываться на едином принципе.

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