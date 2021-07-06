Начинается очный прием документов в высшие учебные заведения
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С сегодняшнего дня будущие студенты могут лично подать заявку на обучение в высших учебных заведениях и подтвердить поданные электронные заявки на выбранные учебные программы.

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До 11 июля абитуриенты могут подать заявку на обучение в вузе в единой электронной системе на портале www.latvija.lv в разделе "Электронная заявка на обучение по основным образовательным программам". Электронное заявление необходимо подтвердить лично с сегодняшнего дня до 12 июля в любом пункте приема в вуз, предъявив необходимые документы.

Единую электронную заявку на программы бакалавриата можно подать в 12 высших учебных заведений Латвии — Латвийский университет, Рижский технический университет (РТУ), Латвийский сельскохозяйственный университет, Банковскую высшую школу, Даугавпилсский университет, Лиепайский университет, Высшую школу бизнеса, искусств и технологий Riseba, Резекненскую технологическую академию, Видземскую высшую школу, Высшую школу менеджмента и информационных систем, Вентспилсскую высшую школу и Университет экономики и культуры.

Поступающий может подтвердить электронную заявку без личного посещения вуза, если среднее образование получено в Латвии и данные документа о среднем образовании доступны в единых государственных регистрах, если вместо результата централизованного экзамена по иностранному языку не подается результат международного теста.

Единый конкурс на прием в вузы пройдет в два этапа. Итоги первого этапа будут объявлены 16 июля после 18:00, результаты второго этапа — 20 июля после 17:00. Результаты конкурса будут объявлены в разделе портала электронных услуг "Электронная заявка на обучение по программам бакалавриата", а также в виде смс и писем по электронной почте.

После объявления результатов первого этапа 16 июля поступающие, приоритетно указанные которыми программы обучения не были подтверждены, должны решить, хотят ли они претендовать на прием в вузы по другим указанным в заявке программам обучения.

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LETA

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LETA

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Даугавпилсский университет Латвийский университет РТУ
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