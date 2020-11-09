В понедельник, 9 ноября, начнется передача самоуправлениям 130 тыс. масок для лица, предназначенных для малообеспеченных людей, следует из слов представителя Государственной пожарно-спасательной службы на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Еще одна раздача масок запланирована на декабрь, в общей сложности малообеспеченным лицам планируется выдать 250 тыс. масок многоразового использования.

Как сообщалось, утвержденные Сеймом поправки к закону предусматривают введение с 20 ноября штрафов за неиспользование масок в общественных местах, где их использование является обязательным. За несоблюдение этих правил применяется предупреждение или штраф от 10 до 50 евро.