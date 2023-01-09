Начинается прием заявок на бесплатные курсы латышского языка в Риге
Foto: LETA

В понедельник, 9 января, начнется прием заявок на бесплатные курсы латышского языка в Риге. До ноября изучать латышский язык на этих курсах смогут почти 600 человек.

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Бесплатно посещать организованные самоуправлением курсы могут люди, декларировавшие свое место жительства в Риге, а также проживающие в столице граждане Украины. Курсы предназначены для взрослых жителей Риги, за исключением безработных. На курсах обеспечивается изучение языка на уровнях A и B.

Информация о подаче заявок и местах проведения курсов размещена на сайте apkaimes.lv в разделе "Интеграция", в подразделе "Курсы латышского языка" — здесь.

Столичное самоуправление уже с 2010 года проводит среди учебных заведений конкурс на организацию финансируемых думой курсов по латышскому языку для рижан. За это время курсы окончили более 14 000 человек. В этом году поддержку получили четыре проекта по организации курсов на общую сумму 98,6 тыс. евро.

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