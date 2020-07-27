Начинается ремонт дорожного покрытия на улице Бруниниеку

Сегодня планируется начать работы по ремонту проезжей части и тротуаров на ул. Бруниниеку, сообщили в Департаменте сообщения Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На ул. Бруниниеку и Спорта будет полностью заменено покрытие проезжей части и тротуаров, появится велодорожка, будут установлены держатели для велосипедов, устроены зоны отдыха с клумбами и скамейками.

С 24 июля по 21 октября в Риге будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на ул. Бруниниеку, на участке от ул. Валмиерас до ул. Валдемара.

Проводящей работы компании поручено организовать пути объезда и установку дорожных знаков, а также обеспечить подъезд транспортных средств жителей и предприятий, расположенных на этом участке улицы, к месту жительства или работы.