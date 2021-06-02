Начинается вакцинация от Covid-19 подростков 12-15 лет

С сегодняшнего дня в Латвии начнется вакцинация подростков 12-15 лет вакциной Pfizer/BioNTech, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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По данным Центрального статистического управления, в настоящее время в Латвии проживают 82 008 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Подростки в возрасте от 14 лет могут записаться на вакцинацию от Covid-19 сами — без разрешения родителей, сообщила ранее руководитель отдела проекта вакцинации Эва Юхневича.

Родители или другие законные представители ребенка в возрасте 12-13 лет могут подать заявление о его вакцинации в медицинском учреждении, у семейного врача или по телефону 8989. Во время вакцинации необходимо присутствие матери, отца или другого законного представителя. Родители должны иметь при себе паспорт или удостоверение личности, а также документ, удостоверяющий личность ребенка, — запись о ребенке в паспорте, свидетельство о рождении или, при необходимости, нотариально заверенную доверенность.

14-летние подростки и старше могут записаться на вакцинацию сами. Это можно сделать на сайте manavakcina.lv, где аутентификация происходит через портал latvija.lv или с помощью Smart-ID, а также по телефону 8989. На вакцинации подросток должен иметь при себе удостоверяющий личность документ — паспорт или ID-карту. Присутствие родителей во время вакцинации не требуется, но, если у молодого человека нет паспорта или удостоверения личности, ему необходимо прийти на вакцинацию со своим законным представителем.

Минздрав напоминает, что согласно 13-й статье закона о правах пациентов лечение несовершеннолетних пациентов с 14 лет разрешается при наличии их согласия. Таким образом подростки в возрасте от 14 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно, и для вакцинации не требуется разрешения родителей или опекунов.

Вакцинация от Covid-19 подростков будет проводиться только вакциной Pfizer/BioNTech. При записи на вакцинацию важно убедиться, что эта вакцина доступна в выбранном пункте вакцинации.

Юхневича сообщила, что подростки в возрастной группе 16-17 лет активны и уже пользуются возможностью сделать прививки от коронавируса. На сегодняшний день 3 472 человека, или 9,5% из 36 226 молодых людей в этой возрастной группе, получили вакцину от Covid-19.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало одобрить вакцину Pfizer/BioNTech для использования для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет. Эта вакцина также одобрена для вакцинации подростков 16 лет и старше.